Lamine Yamal aurait pu débuter en pro encore plus tôt

À seulement 18 ans, Lamine Yamal est l’un des footballeurs les plus cotés de la planète. Auteur d’une saison à 18 buts et 25 passes décisives, le crack espagnol s’est logiquement invité dans la course au Ballon d’or face à Ousmane Dembélé. Une performance extraordinaire pour un joueur qui vient à peine d’atteindre sa majorité. Mais si le grand écran a découvert Yamal, alors âgé 15 ans, lors d’un Barça-Real Betis en 2023, le jeune espagnol aurait pu faire son apparition encore plus tôt, explique Jordi Cruyff, fils de Johan et ancien conseiller technique du Barça, à Sports.

Freiné par la peur de perdre un talent

Xavi Hernández, à l’époque entraîneur des Blaugrana, voulait lancer la pépite sur les terrains bien plus tôt dans la saison. Une décision dont Jordi Cruyff et Mateu Alemany (ancien directeur du football professionnel) ont dû le dissuader, expliquant les dangers que cela aurait pu avoir. « Nous avons dit : « Xavi, il a 15 ans et il n’est pas protégé. S’il joue dix matchs et montre ce que nous voyons déjà en lui… il n’a pas de contrat. Nous le mettons sur le marché sans aucune protection » », raconte Jordi Cruyff au quotidien sportif espagnol.

Avec un contrat jusqu’en 2031, le Barça s’est aujourd’hui bien assuré de la protection de son crack.

