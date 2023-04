Le Barça détruit le Betis

FC Barcelone 4-0 Real Betis

Buts : Christensen (14e), Lewandowski (36e), Raphinha (39e) et Rodríguez (83e, CSC) pour les Blaugrana

Expulsion : Edgar Gónzalez (33e)

Et 1, et 2, et 3, et 4-0.

Pour la réception du Betis au Camp Nou ce samedi soir, le FC Barcelone n’a pas rigolé (4-0). Un pas de plus vers le titre.

La première mi-temps est d’ailleurs à oublier du côté des Beticos. Après dix minutes d’observation, le Barça, glaçant de réalisme, est en effet venu ouvrir la marque grâce à Andreas Christensen, d’une tête surpuissante (1-0, 14e). Robert Lewandowski double la mise peu après la demi-heure de jeu, bien aidé par une passe millimétrée de Jules Koundé (2-0, 36e), puis Raphinha porte le coup de grâce aux hommes de Pellegrini (3-0, 39e), réduits à dix après l’expulsion d’Edgar Gónzalez, coupable d’une semelle appuyée sur Pedri.

Après la pause, on prend le même scénario : une domination outrageuse des Blaugrana, devant un Betis inexistant. Pour enfoncer le clou, le malheureux Guido Rodriguez coupe ainsi le centre d’Ansu Fati, pour offrir un quatrième but aux hommes de Xavi (4-0, 83e). Les Verdiblancos de leur côté n’ont cadré qu’un seul tir, par l’intermédiaire de Sergio Canales, dans la niche de Marc-André ter Stegen (53e). Vainqueur avec l’art et la manière, le FC Barcelone se permet même de faire entrer Lamine Yamal, 15 ans, devenant le plus jeune joueur à porter le maillot rayé en Liga.

Yamal aurait pu être le fils de Joaquín, 41 ans, également entré dans le camp d’en face.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Christensen (Marcos Alonso, 59e), Balde – De Jong (Ansu Fati, 59e), Busquets, Pedri (Kessie, 73e) – Raphinha (Dembélé, 73e), Lewandowski, Gavi (Yamal, 83e). Entraîneur : Xavi Hernández.

Real Betis (4-2-3-1) : Rui Silva – Miranda (Joaquín,64e), Pezzella, Luiz Felipe (Edgar Gónzalez, 13e), Montoya – Carvalho, Rodríguez – Ayoze Pérez (Abner, 64e), Canales (Juanmi, 75e), Luiz Henrique (Paul, 45e) – Willian José. Entraîneur : Manuel Pellegrini.

Le Barça poursuit son chemin face au Betis