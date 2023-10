L’agent de Donnarumma raconte son départ de Milan vers Paris

Promis, c’était pas fait exprès.

Vincenzo Raiola, agent de Gianluigi Donnarumma depuis le décès de son cousin Mino, est revenu dans une interview à Tuttosport sur le très décrié choix du gardien italien de quitter l’AC Milan libre pour rejoindre le PSG en 2021. « Nous avions renouvelé son contrat malgré le fait que les quatre, cinq plus grands clubs du monde le sollicitaient avec insistance, en lui offrant notamment beaucoup d’argent. Vous savez pourquoi ? Parce que Gianluigi ne voulait pas quitter le club qui l’avait formé. Mais il exigeait que Milan ait de l’ambition. Malheureusement, les résultats n’ont pas été au rendez-vous, il y a eu des cafouillages, et nous sommes arrivés à la fin de l’histoire », a-t-il détaillé, affirmant que les sifflets de San Siro lors du retour de son poulain l’avaient blessé. « Beaucoup. Espérons que maintenant quelqu’un puisse mettre la main sur sa conscience, puisque j’ai raconté comment les choses se sont passées. »

L’avenir du champion d’Europe se serait en partie joué lors d’une réunion à Gênes en présence de Paolo Maldini et Frederic Massara, lors de laquelle la possibilité d’un départ libre vers la Juventus aurait été mise sur la table. « Maldini a répondu : “Mino, le chapitre Gianluigi est clos car nous avons déjà notre futur gardien (Mike Maignan, NDLR).” Donnarumma est tombé des nues. » Un moment charnière dans la relation du joueur avec son club formateur. « Après cet épisode, il nous a dit : “Je ne veux plus jouer en Italie. Je ne serais allé à la Juve que si Milan ne s’était pas qualifié en Ligue des champions et avait gagné de l’argent sur mon transfert. Maintenant, je ne veux plus jouer en Italie”, déroule encore Vincenzo Raiola. Croyez-moi, nous n’avions aucun plan, car tout le monde était installé, y compris le PSG, qui avait récemment renouvelé le contrat de Keylor Navas. »

Une petite boulette le 7 novembre dans son ancien jardin et on oublie tout ?

