L’AC Milan marque son histoire face à Paris

Un AC Milan très Internazionale.

Un Anglais, un Allemand, un Néerlandais, un Bosnien, un Portugais, deux Américains et quatre Français : bien qu’ils soient tous dans le même bateau, ce n’est pas le début d’une histoire drôle racontée mille fois mais bien le onze de départ aligné par l’AC Milan sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce mercredi soir.

1 – Per la prima volta nella sua storia nelle coppe europee, il Milan non schiera alcun giocatore italiano nella formazione iniziale (era già accaduto in Serie A). Variegato.#PSGACM #PSGMilan #UCL

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 25, 2023