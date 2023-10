La Roma respire devant Frosinone

Roma 2-0 Frosinone

Buts : Lukaku (21e), Pellegrini (83e) pour la Roma

La Roma retrouve quelques couleurs.

Balayée en milieu de semaine sur la pelouse du Genoa (4-1) – et globalement en difficulté depuis le coup d’envoi de la Serie A 2023-2024 –, la Roma a décroché un deuxième succès cette saison en disposant du promu Frosinone (2-0).

C’est avec un trident Pellegrini-Dybala-Lukaku que José Mourinho espère réchauffer le coeur de sa Louve bien pâle. Un fait de jeu va néanmoins mettre les Giallorossi sur les bons rails : le défenseur de Frosinone Romagnoli doit précocement laisser sa place à Brescianini à la dix-huitième minute de jeu. Cent quatre-vingts secondes plus tard, la Roma frappe : Dybala lance Lukaku qui se joue de l’arrière-garde adverse pour battre Turati d’un puissant tir (1-0, 21e).

Si elle a pris les devants, la Roma montre néanmoins des signes de fébrilités, et Cuni n’est pas loin de marquer à deux reprises en partant dans le dos de Ndicka. Il faudra attendre la deuxième partie de la seconde période pour voir la Louve définitivement s’envoler : coup franc parfaitement botté par Dybala, repris au second poteau par Pellegrini qui profite d’une erreur d’appréciation de Turati pour sécuriser les trois points (2-0, 83e). Sans flamber, la Roma remonte à la douzième place et se refait une santé avant de recevoir le Servette en Ligue Europa, puis de s’envoler pour Cagliari avant la trêve.

AS Roma (3-4-2-1): Rui Patricio – Mancini, Cristante, Ndicka – Karsdorp (Kristensen, 70e), Bove, Paredes, Spinazzola – Pellegrini (Aouar, 86e), Dybala (Azmoun, 90e) – Lukaku. Entraîneur : José Mourinho.

Frosinone (4-3-3): Turati – Oyono, Okoli, Romagnoli (Brescianini, 19e), Marchizza – Monterisi, Mazzitelli (Bourabia, 86e), Barrenechea (Ibrahimovic, 86e) – Baez (Caso, 61e), Soulé, Cuni (Cheddira, 61e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.

La Roma boit la tasse face au Genoa