Grâce à un bijou de Dean Huijsen, la Roma s'impose à Frosinone

Du petit miel.

Revigorée par l’intronisation de Daniele De Rossi sur le banc mi-janvier, la Roma a réalisé un joli coup ce dimanche sur la pelouse de Frosinone (0-3). Sardar Azmoun (71e) et Leandro Paredes (81e) se sont chargés de valider le succès romain en seconde période, mais le bijou de ce match est à mettre au crédit du jeune défenseur néerlandais Dean Huijsen. À dix-huit ans seulement, le central batave a pris ses responsabilités en dégainant un pétard dans le petit filet de Stefano Turati, après avoir tout fait tout seul en remontant le terrain balle au pied (38e).

On admire Dean Huijsen 🇳🇱 (2005), défenseur central de la Roma prêté par la Juventus, qui s’invente tout seul ce but contre Frosinone

Pour la petite histoire, le prodige avait déjà inscrit un but dans ce style, avec une remontée de balle individuelle, suivie d’un boulet de canon, il y a tout juste un an, alors qu’il évoluait avec les U23 de la Juve.

Le superbe but de Huijsen lors de Frosinone-Roma n'est pas le premier de ce type pour le défenseur.

Ci-dessous, on a checké les archives et retrouvé son but contre Foggia avec la Next Gen de la Juve… 🚀

Autre pied, autre lucarne, mais même missile.pic.twitter.com/aKEiKsF5L0

— Calcio e pepe 🎙⚽️🇮🇹 (@CalcioepepePod) February 18, 2024