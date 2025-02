La LFP interdite de négocier avec un autre diffuseur que DAZN

Plot twist dans l’affaire LFP-DAZN

La Ligue de football professionnel est bloquée par une clause spéciale dans son contrat avec le diffuseur britannique DAZN. Ce dernier n’a payé que la moitié des droits télévisuels dus au début du mois de février. En attendant le 28 février, date à laquelle le tribunal de Paris donnera son verdict concernant cette mise sous séquestre, la LFP, avec l’ensemble des institutions du football français, a entamé des discussions de crise pour faire face à la situation, et trouver de nouvelles solutions.

L’échéance décembre 2025

Cependant, une clause dans le contrat entre DAZN et la Ligue interdit la recherche et les négociations avec d’autres diffuseurs avant décembre 2025, indique L’Équipe. Un changement de diffuseur, c’est pourtant ce que souhaitent les présidents de club du championnat français, et la possibilité de lancer la chaîne de la LFP en partenariat avec un autre groupe est toujours dans les cartons. Seulement, la LFP se retrouve dans l’incapacité de répondre à la demande des clubs, et semble contrainte de continuer avec DAZN, au moins jusqu’à la fin de l’année civile.

