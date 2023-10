La Lazio dégoûte la Fiorentina à la dernière minute

Lazio 1-0 Fiorentina

But : Immobile (95e, SP)

95e minute de jeu, main de Milenkovic sur un coup de casque de Kamada : penalty de Ciro Immobile et victoire pour la Lazio !

Pourtant, tout laissait penser qu’il n’y aurait aucun but lors du dernier match de la dixième journée de Serie A. Si elle avait tout pour sembler alléchante, la confrontation opposant la Lazio à la Fiorentina avait en effet un peu déçu. En raison de la maladresse de chacune des deux équipes, notamment. Reste que l’avant-centre, toujours au club, est sorti du banc et a su offrir la victoire aux siens. Lesquels passent septièmes, et ne sont plus qu’à une seule unité de leur adversaire du soir. En première période, les visiteurs se sont pourtant efforcés de créer du jeu et de se procurer des occasions.

Mais ils sont tombés sur une défense solide et cohérente, qui a cependant craqué dès le premier quart d’heure sur une réalisation de Beltran… refusée, pour une main de l’attaquant détectée par la VAR. Quelques instants plus tard, l’Espagnol a de nouveau cru tromper Provedel de la tête suite à un centre d’Ikoné… Sauf que cette fois, c’est le poteau qui a sauvé le gardien. Au retour des vestiaires, les Romains ont réagi : Castellanos a loupé le cadré sur une bonne situation, Terracciano a repoussé une belle tentative d’Anderson et le Brésilien a ensuite manqué d’adresse pour faire mouche devant Milenkovic.

Jusqu’au temps additionnel, terriblement cruel pour la Fio…

Lazio (4-3-3) : Provedel – Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic – Guendouzi (Kamada, 67e), Rovella (Cataldi, 65e), Alberto (Vecino, 67e) – Anderson, Castellanos (Immobile, 78e), Zaccagni (Pedro, 78e). Entraîneur : Sarri.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano – Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi (Ranieri, 79e) – Duncan (Mandragora, 46e), Melo (Lopez, 71e) – Ikoné, Bonaventura (Barak, 62e), Gonzalez – Beltran (Nzola, 62e). Entraîneur : Italiano.

