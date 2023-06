La Jupiler Pro League dévoile un nouveau format incompréhensible

Attention, accrochez-vous.

Le championnat belge fait peau neuve à compter de la saison prochaine, en passant notamment de dix-huit à seize clubs. La première phase comportera donc 30 journées, avant de passer aux célèbres play-offs, qui font la particularité de la Jupiler Pro League. Les six premiers s’affronteront ainsi pour le titre dans un mini championnat de dix journées après avoir vu leurs points de la première phase divisés par deux. Les trois premiers seront qualifés pour une compétition européenne.

