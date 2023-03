La FIFA retire l’organisation de la Coupe du monde U20 à l’Indonésie

Le flou artistique s’amplifie.

L’AFP a annoncé ce mercredi 29 mars que la FIFA retire à l’Indonésie l’organisation de la Coupe du monde U20, prévue du 20 mai au 11 juin. Après l’annulation du tirage au sort conséquent au refus indonésien d’accueillir la délégation israélienne en raison des tensions géopolitiques entre les deux pays liées au conflit israélo-palestinien, le feuilleton touche à sa fin.

Alors que des pourparlers avaient été engagé entre l’instance du football mondial et l’Indonésie mardi 28 mars, la FIFA a tranché pour la solution la plus radicale : « À la suite de la réunion tenue entre le Président de la FIFA, Gianni Infantino, et le président de la Fédération Indonésienne de Football (PSSI), Erick Thohir, la FIFA a décidé, au vu du contexte actuel, de retirer à l’Indonésie les droits d’organisation de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2023. Un nouveau pays hôte sera désigné dès que possible, les dates de la compétition demeurant pour le moment inchangées ».

La FIFA a quand même rappelé que des sanctions pourraient être prises contre la Fédération indonésienne : « en temps utile ». L’Indonésie en plus d’avoir perdu l’organisation de sa première compétition d’envergure pourrait se voir suspendue par la FIFA pour avoir refusé d’accueillir une fédération membre qualifiée légitimement. L’instance du football mondial avait déjà préparé à cette éventualité et entamé des discussions avec d’autres pays pour accueillir cette compétition aux dates imparties.

Le karma pourrait taper très fort sur les têtes indonésiennes.

