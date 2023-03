La FIFA annonce la clôture d’une procédure à l’encontre de Gianni Infantino

Breaking News.

Via un communiqué de presse publié dans la matinée, la FIFA déclare la fermeture d’une enquête concernant son président Gianni Infantino. Cette affaire ayant pour sujet l’affrètement d’un jet privé pour un vol du Suriname vers la Suisse en 2017, la fédération salue la décision prise par le ministère public de la Confédération helvétique (MPC). Ce dernier confirme « que les préparatifs du déplacement, effectués par le bureau du président et le département voyages de la FIFA, ont pleinement satisfait à la réglementation de la FIFA en matière de conformité » et s’aligne avec l’avis de la commission d’éthique de la FIFA, dévoilé en 2020.

Cette déclaration informe aussi que « l’État suisse prend en charge l’intégralité des frais relatifs à l’enquête » et que Gianni Infantino annule sa demande de dommages et intérêts. Ce communiqué se termine par la perspective que la justice « continue de reconnaître que l’administration actuelle de la FIFA a tourné la page de son passé et constitue aujourd’hui une organisation intègre et respectée ». Elle est belle, celle-là.

Allez, au suivant !