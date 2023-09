La fédération espagnole veut porter plainte contre les joueuses

Rubiales n’est plus là, les problèmes si.

Certains pensaient que la démission de Luis Rubiales et le licenciement de Jorge Vilda, entraîneur de la sélection féminine espagnole et accessoirement homme de confiance de l’ex-boss de la Fédération, allaient tout révolutionner. Que nenni. 21 des 23 championnes du monde ont décidé de boycotter le rassemblement de septembre en attendant des mesures plus fortes. Celles-ci pourraient avoir lieu, mais pas dans le sens espéré, puisque plusieurs salariés de la RFEF veulent porter plainte contre ces joueuses pour « coercition et calomnie ».

D’après les informations d’El Español, des dirigeants et employés de la Fédération ont annoncé leur future action en justice à Pedro Rocha, président intérimaire à la suite du départ de Luis Rubiales. Rocha a ainsi promis d’étudier « cas par cas » chaque situation. Il faudra s’atteler à la tâche, car au total, elles sont tout de même 41 à avoir signé la lettre de protestation, signe que le problème n’est pas inhérent au groupe victorieux du Mondial 2023.

Après la crise économique, l’Espagne connaît une crise du football.

