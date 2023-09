Jorge Vilda évincé de la sélection espagnole

Ce qui devait arriver arriva.

Quelques semaines après le titre acquis lors du Mondial 2023 par son équipe, Jorge Vilda n’a pas résisté à la chute de Luis Rubiales. Ce mardi, la Fédération espagnole de football et le Conseil supérieur du sport ont été sommé par le gouvernement espagnol d’étudier plusieurs dossiers, dont celui du sélectionneur et la nouvelle de son licenciement n’a pas tardé à tomber. En place depuis 2015, il aura donc été le premier sélectionneur a placé l’Espagne sur le toit du monde. « Au cours de sa longue période, Vilda a été le promoteur des valeurs du respect et de la sportivité », souligne cependant la RFEF.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF destituye a Jorge Vilda como seleccionador nacional y director deportivo. El técnico ha sido clave para el notable crecimiento del fútbol femenino y deja a España como campeona del mundo y segunda en el ranking FIFA. ℹ️ https://t.co/als2TBU5mb pic.twitter.com/u6f3TzAc6B — RFEF (@rfef) September 5, 2023

Depuis plusieurs années, Jorge Vilda était pourtant bien déstabilisé au sein-même de ses troupes. En septembre 2022, il avait vu pas moins de quinze joueuses se mettre en retrait de l’équipe pour manager leur état émotionnel. Malgré le sacre en Coupe du monde, Vilda n’a pas survécu à l’affaire Luis Rubiales. Le sélectionneur avait notamment applaudi son président lors d’un discours surréaliste, alors que celui-ci lui avait promis, devant l’assemblée, une prolongation et une augmentation de salaire conséquente.

Ils auront désormais du temps libre pour se retrouver tous les deux.

