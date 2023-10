La compo des Bleus face aux Pays-Bas

Un an plus tard.

Plus aperçu sous le maillot de l’équipe de France depuis septembre 2022, Jonathan Clauss aura une nouvelle occasion de s’illustrer face aux Pays-Bas, ce vendredi soir à Amsterdam. Didier Deschamps a effectivement décidé de titulariser le latéral marseillais sur le côté droit d’une défense également composée d’Ibrahima Konaté et des frères Hernandez (Lucas en charnière, Théo à gauche). Au milieu, Antoine Griezmann sera associé à Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot.

En l’absence d’Ousmane Dembélé, préservé en raison d’une gêne à une cuisse selon L’Équipe, le sélectionneur des Bleus a choisi d’aligner Kingsley Coman sur l’aile droite. Kylian Mbappé sera son pendant à gauche, tandis que Randal Kolo Muani a été préféré à Olivier Giroud et à Marcus Thuram en pointe. Côté néerlandais, on signalera la titularisation de Wout Weghorst en attaque, épaulé par Xavi Simons.

Le onze de départ de l’équipe de France : Maignan – Clauss, Konaté, L. Hernandez, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Coman, Kolo Muani, Mbappé.

Le onze de départ des Pays-Bas : Verbruggen – Geertruida, Van Dijk, Aké – Dumfries, Reijnders, De Roon, Veerman, Hartman – Simons – Weghorst.

