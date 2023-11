La commission de discipline repousse sa décision concernant les comportements des supporters lyonnais au Vélodrome

Pas de décision aujourd’hui.

La commission de discipline devait prendre une décision ce mercredi concernant le comportement un peu border des supporters lyonnais dans le parcage du Vélodrome en amont de la rencontre initialement prévue entre l’Olympique de Marseille et l’OL le 29 octobre dernier. Mais l’instance de la LFP annonce que le dossier est « mis en délibéré dans l’attente d’éléments complémentaires ». Une décision finale sera rendue le 6 décembre prochain, après réunion.

Les autres punis du jour sont tous bretons : Eric Roy, entraîneur de Brest, est suspendu deux matchs dont un avec sursis pour ses propos sur l’arbitrage après le match contre Monaco, Olivier Cloarec, président du Stade rennais, est privé de toute fonction officielle pour un match et deux avec sursis, et Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais, suspendu deux matchs fermes et un avec sursis pour leurs comportements pendant Rennes-OL.

Pas sûr qu’il purge sa punition dans tous les cas.

