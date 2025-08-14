La chaîne Ligue 1+ ne fait pas encore l’unanimité chez les fans de foot

Nicolas de Tavernost n’a pas encore convaincu tout le monde.

D’après le dernier sondage importantissime et exclusif proposé sur sofoot.com, une majorité n’a pas encore l’intention de souscrire à la nouvelle plateforme de la Ligue. À la question « allez-vous prendre un abonnement à Ligue 1+ ? », 65% d’entre vous ont répondu niet, alors que le patron de LFP Médias s’est réjoui ces dernières heures d’un lancement réussi et d’un nombre d’abonnements déjà « très important ».

Trop d’abonnements et du foot au bar

Pour rappel, le diffuseur de la chaîne avait soumis plusieurs offres possibles pour regarder la Farmers Ligue cette saison : la formule classique avec deux connexions à 14,99 euros par mois avec engagement d’un an (9,99 euros les trois premiers mois si on signe avant le 31 août) ou 19,99 euros sans engagement. Et la version nomade pour mobile, tablette et PC à 14,99 euros sans engagement, ou 9,99 euros pour les moins de 26 ans.

Des offres qui n’ont pas convaincu certains, déjà assez alimentés en foot ces dernières années et qui préfèrent se regarder un match de Ligue 1 tranquillou au bar, autour d’une bonne bière. C’est le cas de Julio Dragster : « Non. Canal+, Eurosport me suffit largement pour voir du sport et du foot. Pour la L1, le direct radio sur France Bleu/ICI en fond me suffit depuis un moment… bref, mon budget temps de spectacle sportif est déjà très bien alloué. Et au bar, y a moyen de voir toutes les grandes affiches de L1 indépendamment du diffuseur. »

Des tarifs jugés raisonnables

Même son de cloche pour Toifilou Maoulida : « Non, car y a la Premier League sur MyCanal, et si je dois voir un match de l’équipe que je supporte en L1, ça sera au bar ou chez des potes. »

D’autres ont sorti leur meilleur argumentaire pour exprimer leur refus, comme Japhetauvillage : « Je dirais plutôt « non ». Et quand je dis « je dirais », en fait ça veut juste dire « non ». Non catégorique. » Enfin, on a réussi à trouver quelques avis positifs dans ce royaume des « non » avec Un mec derrière son PC : « J’ai pris mon abonnement. Franchement 15 €/mois (10 € les 3 premiers mois) pour 2 utilisateurs, ça revient à 7,50 €/mois sur l’année, c’est un bon tarif. » Même chose pour Sacré Marius, qui souhaite tester le produit avant d’être définitivement convaincu : « Le prix est raisonnable. Pourquoi pas tester un mois sans engagement. On en reparle après. »

On rappelle l’objectif annoncé : un million d’abonnés d’ici la fin de saison. Il reste neuf mois pour convaincre.

Quand Google Pixel monte en Ligue 1 avec le Paris FC