La Brigade Loire réagit aux restrictions imposées par le FC Nantes

La réception de l’OM, ce vendredi soir, s’annonce explosive.

Plus de poteaux ni enceintes, de nacelle du capo, ni même de support pour accrocher sa bâche : ce mercredi, la Brigade Loire, en conflit avec le nouveau directeur sûreté et sécurité du FC Nantes, a appris que le club virait de la tribune tout son matériel. « Une décision infondée que nous jugeons particulièrement incompréhensible au regard de la saison qui vient de s’écouler, et au cours de laquelle (le club) a pu compter non seulement sur la clémence des supporters et, plus encore, sur un soutien indéfectible, quand la situation était pourtant difficile voire critique », écrit le groupe ultras dans un communiqué.

Communiqué Brigade Loire du 30/08/2023, à relayer massivement. Dans l’adversité, ne jamais rien lâcher. Rendez-vous vendredi soir ! (https://t.co/dPpK3V32Ww) pic.twitter.com/szezQ5ZGdu — Romain (@RomainGaudin) August 30, 2023

« Pour la réception de l’AS Monaco […] nous nous sommes présentés aux grilles de la Beaujoire avec notre matériel, continue la BL. Contre l’avis du nouveau directeur sûreté et sécurité, M. David Amaré, mais sans aucune opposition de la part des stadiers conscients de l’irrationnalié des consignes qui leur étaient données. […] Plutôt que la raison, la direction du FC Nantes a fait le choix d’une intensification des mesures et la recherche d’un conflit frontal et dur. Et par la suppression de ce matériel, elle porte un coup sans précédent à la tribune Loire, et par voie de conséquence à l’ambiance de la Beaujoire dans son ensemble. […] Il semble évident que certaines personnes, au sein du club, n’aiment ni le FC Nantes, ni ses supporters. Pour autant, nous ne souhaitons pas répondre à cette énième provocation. C’est pourquoi, vendredi soir, nous nous présenterons de nouveau aux grilles du stade avec notre matériel, pour tenter d’animer la tribune Loire et donc la Beaujoire, en dépit de la volonté du FC Nantes de nous l’interdire. » La Brigade Loire termine en donnant rendez-vous aux supporters nantais, deux heures avant la rencontre face à Marseille, pour créer un cortège en direction du stade.

<iframe loading="lazy" title="FCN-Monaco (25/08/2023) - Brigade Loire - Liberté pour la Tribune Loire" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/6HRSAybin1Y?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Déjà qu’il n’y a plus vraiment d’équipe à Nantes, si en plus on fait taire les supporters…