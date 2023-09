Kylian Mbappé au PSG, comme Thierry Henry à Arsenal

French Kyks.

Auteur de l’ouverture du score, sur penalty, lors de la victoire contre Dortmund ce mardi (2-0), Kylian Mbappé a soigné un peu plus ses stats en Ligue des champions. L’attaquant a inscrit son 35e but dans la compétition pour le Paris Saint-Germain. Un cap significatif puisqu’il égale le nombre de buts de Thierry Henry en C1 avec Arsenal. Il n’y a qu’un Français qui a davantage marqué que Mbappé sous le maillot d’un seul club sur la plus belle des scènes européennes : l’inévitable Karim Benzema, qui a frappé 78 fois avec le Real Madrid.

Avec un total de 41 buts, PSG et Monaco confondus, en Ligue des champions, Mbappé se rapproche d’Alessandro Del Piero (42) ou Neymar (43). Un peu plus haut, il pourrait très vite passer devant Didier Drogba (44), Filippo Inzaghi (46), voire Zlatan Ibrahimovic (48). Henry, lui, s’est arrêté à 50 pions.

Pas mal, non ? C’est français.

