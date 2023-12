Juninho, Tudor… David Friio fait le point sur l’OL

Friio a profité d’être à Lens pour déjà être au charbon.

Fraîchement débarqué de l’Olympique de Marseille, le nouveau directeur sportif de l’OL, David Friio, a profité du déplacement des siens à Lens pour faire le point sur l’actualité chargée de son nouveau club. « La priorité des priorités, c’est de prendre des points. Il reste cinq matchs avant la fin de l’année. On a mis en place un intérim. On réévaluera les choses avant chaque match. Je ne peux pas empêcher la spéculation, mais on va mettre les choses en place avec un vrai process », a analysé David Friio au micro de Prime Vidéo, avant la défaite des siens à Bollaert.

🎙️ David Friio : "Il faut réapprendre à marcher, puis courir."#OLRCL pic.twitter.com/h7oA0DxaCZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) December 2, 2023

Pour son retour au Vélodrome, David Friio devrait toujours compter sur Pierre Sage, a priori : « On est sur du très court terme. Pierre Sage a eu un peu plus de 48h pour préparer ce match. Le match de Marseille arrive vite également. On peut imaginer que Pierre sera là. » Avant d’attirer un gros nom, comme ceux de Genesio, Tudor ou Sampaoli, en pole dans les rumeurs : « Ce sont tous des très grands coachs, certains que j’ai côtoyés. » David Friio a ensuite botté en touche pour Juninho. Pour le moment.

Quitte à prendre un ancien coach de l’OM, autant aller chercher Rudi Garcia. Ah non, ça a déjà été fait.