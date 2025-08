Journée décisive pour l’AC Ajaccio dans la course au maintien en Ligue 2

Ça s’annonce corsé.

L’horloge tourne et elle ne joue pas en faveur de l’AC Ajaccio. D’après Corse-Matin, le club a jusqu’à ce mercredi minuit pour saisir le CNOSF, ultime recours pour tenter une réintégration en Ligue 2, après avoir été recalé par la DNCG. En cas d’échec ou d’abandon de la procédure, c’est un budget pour le National qu’il faudra présenter. Encore faut-il pouvoir en bricoler un, tant la pente est raide pour les Ajacciens au vu de sa situation financière, casse-gueule de tous les côtés (retards de paiement, départs massifs de salariés). En coulisses, certains redoutent déjà un abandon pur et simple, voire un dépôt de bilan.

Rétrogradation en National 3 ?

Dans l’île, les supporters demandent déjà des têtes et une refondation totale de la direction. Si l’ACA devait faire naufrage, l’association pourrait le faire renaître en National 3, comme Bastia en 2017 ou Martigues en juillet dernier. Synonyme d’une descente aux enfers pour un club qui n’avait plus quitté les deux premières divisions depuis 1998.

Pour Boulogne et son maire Frédéric Cuvillier, il ne reste donc plus que quelques heures à s’impatienter avant de connaître le dénouement final. Le club du Pas-de-Calais a d’ailleurs fait valider sa masse salariale par la DNCG ce mardi et pourrait donc retrouver la Ligue 2, plus connue depuis 2012.

La fin d’un long feuilleton pour tout le monde.

Pas de derby corse pour l’ouverture de la saison en Ligue 2