National ou Ligue 2 ? Le maire de Boulogne-sur-Mer s'impatiente

Boulogne-sur-Mer n’aime pas être entre deux eaux.

Plus qu’une semaine avant la reprise de la Ligue 2 et un club ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Après la relégation d’Ajaccio, confirmée en appel par la DNCG, l’ancien club de Claudio Beauvue pensait rapidement pouvoir accéder à la Ligue 2. Il n’en est rien. Malheureux barragiste contre Clermont en fin de saison dernière, les Boulonnais sont encore dans l’incertitude, obligeant le maire de la ville, Frédéric Cuvillier a publié une lettre ouverte, jeudi soir.

« Faire preuve de respect et de courage »

« La situation rocambolesque dans laquelle se trouve plongé notre valeureux club de l’USBCO, ni promu ni maintenu, est tout à la fois inadmissible et irresponsable, s’est indigné l’ancien secrétaire d’État des gouvernements Ayrault et Valls.Je demande aux responsables des instances footballistiques de cesser de se réfugier, comme elles le font depuis maintenant plusieurs semaines, derrière des arguties procédurales qui, outre leur caractère ubuesque et grotesque, manquent de fondement et créent des préjudices moraux et sportifs pour l’ensemble du club. J’appelle les instances nationales du football à faire preuve de respect et de courage. »

La LFP, incapable de gérer la situation à l’instant T, vient de prendre une décision pour gratter du temps comme annoncé sur X, en bottant en touche. « Réuni le 28 juillet 2025, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé de fixer à une date ultérieure la 1ère rencontre de la saison de Bastia, comptant pour la 1ère journée de Ligue 2 BKT et initialement prévue le samedi 9 août 2025 à 20h00. » Les Corses devaient jouer contre leur voisins ajacciens lors de cette première journée.

Au moins, avec « arguties », on aura appris un nouveau mot.

