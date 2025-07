Malgré la DNCG, le président d’Ajaccio croit encore en un maintien en Ligue 2

L’espoir meurt en dernier.

Le président de la holding détentrice de l’AC Ajaccio, Alain Orsoni, a expliqué ce mercredi dans une interview à RMC vouloir « continuer à se battre » pour remonter en Ligue 2 « le plus vite possible ». Le club corse a été relégué administrativement en National 1 dans une décision confirmée ce mardi par la DNCG, la faute à une dette de 13 millions d’euros.

Une dernière tentative

Pas de quoi décourager Orsoni, pour qui l’annonce de la sanction a été vécue comme une douche froide : « Je suis abasourdi […]. Nous avons apporté une garantie bancaire à hauteur de 15 millions d’euros. Pendant la réunion, j’ai compris qu’il y avait des doutes sérieux de la part des commissaires », raconte le président.

Prochaine étape : le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), devant lesquels les dirigeants ajacciens vont plaider leur cause. « D’ici là, l’argent sera sur le compte, on aura la garantie bancaire et on espère qu’on sera entendu », confie Orsoni à RMC. Le CNOSF, malgré son rôle consultatif, pourrait permettre au club corse de repasser devant le comité exécutif de la FFF, dernier espoir pour un sauvetage de dernière minute. L’ACA prépare tout de même un budget en cas de relégation, avec comme objectif une remontée en Ligue 2 dès l’issue de sa première saison en National 1.

Un très long été.

