José Mourinho sur un départ en fin de saison : « Nous verrons plus tard »

José Mourinho a préféré balayer les rumeurs de départ, en conférence de presse, ce jeudi, en expliquant qu’il était focus sur cette fin de saison. En marge de la qualification de sa Roma pour les demi-finales de la Ligue Europa, aux dépens du Feyenoord Rotterdam (4-1, 0-1 à l’aller), le Special One a tenu à préciser qu’il se sentait bien dans son club : « Parfois, j’ai des frustrations, parfois, j’ai des ambitions différentes, mais je suis heureux ici, j’ai vu des gens heureux et j’en suis tout aussi heureux. Nous verrons plus tard. » Son contrat se termine à la fin de la saison 2024.

Le coach conclut en bon père de famille : « J’ai suffisamment d’expérience pour comprendre le travail que je fais. Je suis équilibré, je suis dans une phase où les joueurs et les supporters sont plus importants, je suis le dernier. J’essaie de donner de la joie aux fans et de faire grandir les garçons. »

Après avoir remporté la C4 l’année dernière, la Roma est toujours en course pour réaliser un doublé C4/C3 historique.

