José Mourinho, à propos de son départ de la Roma : « C’est le licenciement qui m’a fait le plus de mal »

Fado à l’italienne.

L’ancien entraîneur de la Roma, José Mourinho, s’est exprimé ce jeudi pour la première fois depuis son éviction du club de la Louve, le mois dernier. Dans un entretien paru sur la chaîne Youtube de Rio Ferdinand nommée Five, ​​le Special One raconte avec émotion la raison de son limogeage : « C’était la décision du propriétaire, je devais la respecter, sans même la discuter […]. Je peux dire que c’est le licenciement qui m’a fait le plus de mal, car j’ai tout donné, jusqu’à mon propre cœur ! » L’entraîneur âgé de 61 ans, qui se retrouve sans club, avoue avoir fait des sacrifices pour rester à la tête des Giallorossi, repoussant plusieurs sollicitations : « J’ai refusé d’énormes opportunités pour la Roma : la sélection du Portugal​, qui avait l’une de ses meilleures équipes, trois années avant de jouer la Coupe du monde, et aussi une grosse offre venue d’Arabie saoudite. »

Puis l’ancien technicien passé par les bancs de Chelsea, de l’Inter Milan et du Real Madrid a tout de même tenu à souligner ce qu’il a laissé au club romain : « J’ai la sensation d’avoir donné beaucoup de joie aux supporters, avec nos succès européens, dont la victoire en Ligue Europa Conférence. »

Alors, oui, Mourinho a souvent contrôlé ses émotions, ​mais cette fois-ci, ce départ non désiré l’a heurté de plein fouet.