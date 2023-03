Jonathan David : « La Coupe du monde ? Une déception »

Un Canadien qui détonne sur nos rectangles verts.

Avec 27 buts en 19 matchs de championnat avec le LOSC, Jonathan David (23 ans) impressionne en étant comeilleur buteur avec Kylian Mbappé. Dans l’émission du Winamax FC, Jonathan David est revenu sur son arrivée à Lille où il remporte le titre de champion de France dès sa première année en 2020-2021 : « Au début, je voulais m’adapter rapidement parce que je suis arrivé assez tard en présaison, je crois, deux semaines avant le début de la saison. […] On enchaîne les victoires, on est haut au classement et je pense qu’arrivé en décembre, on est deuxième, peut-être à 1 point des premiers. À ce moment-là, on croit que tout est possible, avoue-t-il. […] Franchement, on avait une équipe très costaude, on défendait très bien, on avait des joueurs à tous les postes. Même les remplaçants qui entraient étaient des joueurs qui pouvaient commencer les matchs à chaque week-end. »

Le Canadien évoque la Coupe du monde 2022 dont il ne semble être aucunement satisfait : « C’était bien sûr notre première Coupe du monde… La façon dont on s’est qualifiés, en terminant premiers, après tant d’années sans se qualifier, c’est sûr que c’est quelque chose d’exceptionnel. Mais l’ensemble des trois matchs, pour moi, oui, c’est une déception, confirme le Lillois. Parce qu’à mon avis, on aurait pu faire mieux et moi aussi sur le plan personnel. Je pense que je n’ai pas été à mon meilleur niveau. » Il se projette ensuite sur celle qui arrive notamment dans son pays : « Le monde commence à voir que l’on peut jouer au Canada et qu’il y a des bons joueurs qui savent jouer. Jouer en 2026, ça va être exceptionnel. Jouer chez soi avec son public, avoir nos amis en tribune… Il n’y a rien de mieux, franchement. »

La feuille d’érable commence à faire rougir.

