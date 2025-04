Jonás Gutiérrez aperçu en train de jouer de la guitare dans les rues de Newcastle

C’est lequel des Jonas Brothers lui ?

Après leur carrière, certains prennent la tête d’un supermarché, d’autres vont à la Kings League, mais Jonás Gutiérrez, a d’autres cordes à son arc. L’ex-joueur de Newcastle se débrouille bien guitare a la main et en a profité pour déclamer son amour à sa ville d’adoption, assis sur le trottoir devant le Grey Monument.

Sur son compte Instagram, l’Argentin passé de 2008 à 2015 au NUFC commente la vidéo ainsi : « Ma ville, ma maison. Je suis un Geordie, j’aime cette ville, j’aime ce peuple. Merci pour tout Newcastle, un rêve devenu réalité en jouant de la guitare au monument ».

De quoi faire vibrer les fans des Magpies dans l’espace commentaire, lui qui avait fait chavirer St. James’ Park en 2015 en inscrivant un but crucial dans la course au maintien contre West Ham. Après 205 matchs et 12 pions marqués, son histoire avec le club ne s’est pas achevée dans les meilleurs termes, le milieu poursuivant son employeur pour l’avoir écarté suite à l’annonce de son cancer aux testicules. L’international albiceleste s’était envolé pour le Deportivo La Corogne, avant de rentrer au pays en 2016, voguant entre différents clubs argentins, et de raccrocher les crampons à l’été 2021 à l’âge de 36 ans.

Et si vous reconnaissez le titre joué, on prend !

Newcastle remonte sur le podium, Ipswich Town officiellement relégué