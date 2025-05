Joaquín prêt à kidnapper Antony pour le garder au Betis

Des méthodes dignes du Joker d’un autre Joaquín.

Arrivé cet hiver de Manchester United, Antony surprend son monde en Andalousie. Bien aidé par le soleil d’Espagne, l’ailier brésilien a retrouvé son punch et une certaine adresse devant le but (six buts et quatre passes décisives en dix-neuf matchs). Alors que la fin de saison approche, il serait étonnant de ne pas voir le Real Betis vouloir le conserver plus longtemps.

À quelques minutes de la demi-finale de Ligue Conférence, la chaîne espagnole Movistar+ pose la question à Joaquín Sánchez. L’idole des Béticos a répondu à sa manière, pleine d’excentricité : « Je fournis la voiture s’il faut le séquestrer, mais il faut qu’il reste peu importe comment. C’est le moment de profiter de lui, je pense que des moments importants vont arriver et on verra plus tard. »

Safe to say Joaquin really wants Antony to stay at Real Betis 😆 pic.twitter.com/p5LbHHuX0C — Match of the Day (@BBCMOTD) May 2, 2025

Dire qu’il n’avait pas encore vu son but de malade contre la Fiorentina.

C4 : Chelsea déroule vers la finale, le Betis prend une petite avance sur la Fio