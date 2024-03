Jean-Louis Gasset sceptique sur la trêve internationale

Jonathan Clauss touché, Jean-Louis Gasset (un peu) énervé.

Alors que son latéral s’est blessé avec l’équipe de France et ne sera donc pas présent lors du match contre le Paris Saint-Germain prévu ce dimanche à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a envoyé une petite pique au sujet de la trêve internationale… dont il n’a pas tout à fait compris l’intérêt, à en croire ses propos en conférence de presse : « Dans le vestiaire des Bleus, on connaissait pas mal de joueurs et j’ai vu des gens fatigués. Deux matchs internationaux amicaux, après une telle série de rencontres… Je ne sais pas si vous vous êtes régalés sur cette parenthèse internationale. Mais moi, j’ai vu des gens qui gèrent leur physique. »

Quant au classique, le technicien croit en l’exploit : « Quand il y a plus de talent en face, vous devez trouver des solutions à d’autres endroits. Et là, on parle de collectif. Il faut pratiquement faire le match parfait, mais on l’a déjà fait. On sait que nous sommes attendus, le stade sera archicomble, et c’est le match entre les deux équipes les plus titrées de France. C’est déjà plié pour le titre, mais sur une seule rencontre et contrairement à d’autres sports… En boxe, si vous vous battez contre Mike Tyson, vous n’allez pas durer longtemps. Si vous affrontez Rafael Nadal lors d’une partie de tennis, il va vous mettre 6-0. Dans un match de foot, il y a cet espoir, et c’est pour ça que ce métier est magnifique. »

Aucune excuse pour être fatigué, dans ce genre d’événements !