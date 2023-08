Javier Tebas détruit Luis Rubiales

C’est un peu mieux quand il ne parle pas de la Ligue 1.

Tandis que tout le monde s’attendait à ce que Luis Rubiales présente sa démission ce vendredi lors d’une assemblée générale extraordinaire, le président de la fédération a finalement décidé de se maintenir en poste. Une décision controversée, qui lui vaut déjà de nombreuses réactions, dont celle de Javier Tebas, le président de la Liga. Celui-ci n’y va pas avec le dos de la cuillère et, dans un long tweet, détruit Rubiales. « Les gestes misogynes, le langage grossier, le désastre proto-clérical et les insultes de ce dernier embarras mondial ne sont pas une surprise et avaient des antécédents évidents qui auraient dû empêcher une nouvelle victime (qui ne devrait pas être sous les feux de la rampe) », peut-on lire.

Debo reconocer que ha sido muy difícil explicar qué está pasando con Luis Rubiales durante estos años. Tengo la sensación de que mucha gente, hasta ahora, no comprendía lo que los integrantes de los estamentos del fútbol tenemos que vivir en el trato con él como presidente de la… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 25, 2023

Il en a également profité pour dénoncer le genre de comportement que les membres des instances dirigeantes du football doivent subir au quotidien : « Insultes, brimades, chantage, menaces, espionnage et persécution, utilisation frauduleuse des organes fédératifs ». « La liste des femmes et des hommes qui ont été lésés par Luis Rubiales au fil des ans est trop longue et doit cesser », implore-t-il. Enfin, Tebas assure que tout cela n’a rien d’une conspiration pour écarter Rubiales, ce que ce dernier semble dénoncer. « Il est impossible d’attribuer son comportement misogyne et méprisable à un complot absurde alors que les dommages à la réputation de l’ensemble du football espagnol sont déjà inévitables », conclut-il.

Les Espagnoles vont finir par penser qu’elles auraient mieux fait de ne pas gagner.

Luis Rubiales refuse de démissionner