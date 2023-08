La passation de pouvoir.

Ambassadeur de la région des Marches d’où il est originaire, Roberto Mancini a vu son image sacrément écornée chez lui, en partant en traitre en Arabie saoudite alors qu’il était à la tête de la sélection italienne de football. Au point que Matteo Ricci, maire de Pesaro, demande aux Marches de résilier le contrat avec le nouveau sélectionneur de l’Arabie saoudite. « Nous avons besoin de messages et de témoignages positifs et unificateurs, pas qui divisent. […] L’histoire de Mancini et de l’équipe nationale est moche et triste. Beaucoup d’excuses, alors qu’au fond ce n’était qu’une question de millions », a soufflé l’élu.

Orphelins de Roberto Mancini, les locaux ont ainsi déjà trouvé leur nouvelle figure de proue. En franchissant une barre à 2,36 mètres dès son premier essai, le sauteur en hauteur Gianmarco Tamberi – déjà champion olympique – a récemment empoché sa première médaille d’or en championnats du monde et pourrait prendre la suite de Mancini. « En ce moment, je crois que la meilleure image au monde pour les Marches est celle de Gianmarco Tamberi », a posé Ricci. Le champion d’Europe 2022 avec la Nazionale et l’athlète sont originaires de deux provinces différentes : respectivement Ancône et Macerata.

En tout cas, les deux hommes sont de bons ambassadeurs pour les coiffeurs de la région.

