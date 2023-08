Roberto Mancini bien parti pour devenir sélectionneur de l’Arabie saoudite

Courageux de passer après Hervé Renard.

Robert Mancini, vainqueur de l’Euro 2021 à la tête de l’Italie, a quitté son pays natal avec fracas. « Roberto ne m’a jamais dit qu’il voulait partir. C’est arrivé comme un coup de tonnerre », regrette encore Gabriele Gravina, président la Fédération transalpine. S’il a lu la Gazzetta dello Sport ce jeudi, le dirigeant a dû ruminer encore plus. Selon les informations du quotidien italien, le sélectionneur en poste de 2018 à 2023, devrait prendre la tête de la sélection saoudienne, quelques jours à peine après son départ soudain.

L’ancien attaquant de la Sampdoria, qui devrait conserver l’intégralité de son staff, pourrait ainsi toucher un salaire estimé entre 25 et 30 millions d’euros par an jusqu’à la Coupe du monde 2026, ce qui en ferait le deuxième entraîneur le mieux payé au monde, derrière Diego Simeone et devant Pep Guardiola. Durant la dernière édition, les Faucons saoudiens étaient emmenés par Hervé Renard et avaient marqué les esprits lors de la victoire inaugurale face à l’Argentine (1-2). Les négociations entre les deux parties auraient débuté en juin dernier, tandis que Roberto Mancini affirmait la semaine dernière : « Il se passera quelque chose quand cela m’intéressera, mais l’Arabie saoudite n’y est pour rien. »

Lui aussi est finalement à la botte de ce nouvel eldorado.

L’Arabie saoudite inquiète Jürgen Klopp