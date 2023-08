Mancini : « L’Arabie saoudite n’y est pour rien »

Mancini pas (encore) à la botte de l’Arabie saoudite.

Démissionnaire de son poste de sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini est sous le feu des critiques de l’autre côté des Alpes. D’autant plus depuis que la rumeur d’une offre venue d’Arabie saoudite pour prendre les commandes de la sélection est née, avec une salaire de 25 millions d’euros sur trois ans pour l’homme de l’Euro 2021. « Pour moi, l’Italie a toujours été ma priorité. Après tant d’années à ce poste, je reçois diverses propositions que j’étudierai dans les semaines à venir, mais pour le moment, il n’y a rien de concret (…) Il se passera quelque chose quand cela m’intéressera, mais l’Arabie saoudite n’y est pour rien », a assuré Mancini à quatre journaux italiens.

L’ancien boss de Manchester City a développé son point de vue : « Cela faisait des mois que j’y pensais c’était le moment de partir, parce que quand certaines choses, certaines situations changent en interne, cela veut dire qu’on se dirige vers la fin. Selon moi, nous n’étions plus sur la même longueur d’onde, c’est toujours mieux d’anticiper avant que quelque chose de plus grave n’arrive. C’est une décision que j’ai prise avec beaucoup de tristesse, car je tenais beaucoup à la Nazionale ». Luciano Spaletti devrait lui succéder.

Même une démission : Italians do it better.