Isco se rapproche de son nouveau club

Retour à Madrid !

Isco Alarcón devrait rejoindre le Rayo Vallecano, tel que l’annonce Mundo Deportivo, ce mardi. Les deux parties seraient déjà tombées d’accord sur les modalités de signature, alors que le milieu de terrain, pressenti au FC Porto n’a finalement pas convaincu Sergio Conceiçao. Le joueur a finalement préféré prendre son temps avant de s’engager dans une nouvelle aventure, après son transfert avorté à l’Union Berlin, en janvier dernier.

Arrivé en octobre dernier au Séville FC, après la fin de son aventure au Real Madrid, Isco ne sera resté que six mois dans le sud de l’Espagne, en froid avec Jorge Sampaoli. Libre depuis janvier, le meneur de jeu aura affiché un bilan de 19 matchs pour un but et trois passes décisives lors de cette demi-saison 2022-2023.

Polir la pépite pour en tirer le maximum.

La Real Sociedad s'impose face à Séville, Majorque vient à bout du Rayo Vallecano