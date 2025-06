Hristo Stoichkov allume Jürgen Klopp et Raphinha

Le soldat de la FIFA monte au front.

Alors que la Coupe du monde des clubs continue de diviser le monde du football, le nouvel ambassadeur pour la FIFA Hristo Stoichkov est monté au créneau ce lundi, en réaction aux critiques de Jürgen Klopp ou Raphinha, peu emballés par le nouveau format XXL du tournoi. Le Bulgare n’a pas apprécié la sortie du technicien allemand, qui avait qualifié la compétition de « pire idée jamais mise en œuvre dans le football ».

Selon le Ballon d’or 1994, Klopp aurait la mémoire sélective : « Je ne m’attendais pas à ça de la part de Jürgen. J’ai tellement de respect pour lui qu’il est peut-être un peu en colère que Salzbourg (éliminé en poule) ne participe pas à la compétition parce qu’il est directeur de Red Bull. Quand Liverpool jouait, personne ne se plaignait, quand ils recevaient de l’argent, personne ne se plaignait. »

« Ils ne se plaignent pas de gagner 20 millions par an »

L’ancien joueur du FC Barcelone n’a pas été plus tendre avec Raphinha, qui aurait regretté le sacrifice de ses vacances si le club catalan avait dû disputer le tournoi. « Très bien, mais l’année prochaine (la Coupe du monde), Raphinha jouera ici, on oublie », a-t-il balayé.

« La Coupe du monde de l’année prochaine est là, j’ai joué ici aussi… alors il faut calmer un peu le jeu. Avant, il y avait deux remplacements et maintenant il y en a cinq, ce qui représente la moitié de l’équipe que l’on peut changer à la mi-temps. Un autre en prolongation. Si vous vous plaignez de cela, cela me semble injuste. Comme si nous n’avions jamais joué au football ou joué autant de matchs dans l’année. Ils ne se plaignent pas de gagner 20 millions par an », a-t-il conclu.

Le discours a bien été recraché.

Les meilleurs moments d’Ángel Di María en Europe