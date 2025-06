Au tour de l’UNFP de critiquer la Coupe du monde des clubs

La compétition de trop.

Après Raphinha et Jürgen Klopp ce samedi, c’est au tout de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) de critiquer la Coupe du monde des clubs dans un communiqué publié ce dimanche. La raison de leur colère ? L’accumulation de matchs et le manque de repos pour les joueurs : « L’incongruité de la situation n’échappe à personne, si ce n’est, évidemment, à Gianni Infantino et à ses courtisans. « Sa » Coupe du monde des clubs prouve, jusqu’à l’absurde, qu’il est urgent d’arrêter ce jeu de massacre. Il bafoue la santé physique et mentale des joueurs pour quelques dollars de plus, tout en se moquant, pis, tout en ignorant les conventions collectives – La Charte, en France – qui, un peu partout, prévoient une période incompressible de trois semaines de repos pour les footballeurs entre deux saisons sportives ».

À l’image d’Achraf Hakimi qui a débuté sa saison avec les Jeux Olympiques de Paris, de nombreux joueurs présents aux États-Unis ne vont quasiment pas avoir de repos avant d’attaquer la nouvelle saison qui début début août et dont la reprise a déjà sonné chez certains clubs de Ligue 1 : « On ne voit ni comment ni pourquoi les Parisiens ne bénéficieraient pas des trois semaines de repos total auxquelles ils ont droit et dont ils ont, cette année plus que toute autre, le plus grand besoin »

Heureusement qu’il n’y a pas de Coupe du monde l’année prochaine pour permettre aux joueurs de se reposer un peu.

