Le coup de gueule de Raphinha contre la Coupe du monde des clubs

Pas contents, pas contents, pas contents.

Derrière l’Atlético de Madrid au classement UEFA au moment de la sélection des participants, le FC Barcelone n’a pas été qualifié pour la Coupe du monde des Clubs. Un mal pour un bien ? C’est en tout cas l’avis de Raphinha qui a poussé un coup de gueule contre la FIFA lors d’un événement d’un sponsor à São Paulo : « En tant que joueur d’un club européen, je me dis qu’on est censé être en vacances, non ?. C’est compliqué pour nous de devoir renoncer à nos vacances. Nous y avons droit. Tout le monde mérite au moins trois semaines ou un mois de vacances. Beaucoup de ceux qui sont au Mondial n’y auront pas droit. Personne n’a demandé aux joueurs s’ils étaient d’accord avec les dates.»

L’ailier du Barça a ensuite pris l’exemple de ses deux compatriotes Marquinhos et Lucas Beraldo qui n’ont pas eu le temps de souffler depuis la fin du championnat : « Moi, je suis en vacances, et ils devraient l’être aussi Ils ont gagné la Ligue des champions et ont à peine eu le temps de célébrer leur titre. Ils sont venus jouer en équipe nationale et sont partis dans la foulée pour disputer ce Mondial. Ils n’ont pas arrêté. »

Après, jouer contre l’Inter Miami est-ce vraiment moins reposant que passer ses vacances avec Neymar ?

Javier Tebas met la pression au FC Barcelone en vue du transfert de Nico Williams