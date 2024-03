Henderson, Toney, Bowen : Gareth Southgate dévoile une liste pleine de surprises

Des nouveaux, des revenants et un « No ».

Voilà comment on pourrait résumer la liste de 25 joueurs dévoilée par Gareth Southgate ce jeudi. Une fois passés en revue les noms les cadres comme Kane, Saka ou Pickford, le groupe des Anglais pour affronter le Brésil et la Belgique comporte bien des surprises. Le sélectionneur a voulu faire confiance aux étoiles montantes de la Premier League en convoquant pour la première fois l’ailier Anthony Gordon (Newcastle), le défenseur central Jarrad Branthwaite (Everton) et l’attaquant Jarrod Bowen (West Ham). Déjà présent au dernier rassemblement, l’espoir de Stamford Bridge Cole Palmer est confirmé par Southgate.

Here we go then. Your #ThreeLions for March camp! 🦁 — England (@England) March 14, 2024

Mais les Three Lions pourront aussi compter sur des joueurs qu’on ne pensait pas forcément revoir en sélection. Si le retour du défenseur des Reds Joe Gómez était attendu, c’était moins le cas de Jordan Henderson. Parti tenter l’aventure saoudienne avant de revenir en Europe, le milieu de terrain sera de la partie. Ivan Toney signe lui aussi son retour après sa suspension pour paris illégaux. Quid de Ben White, qui a prolongé avec les Gunners ? D’après Southgate, il snoberait la sélection à cause des tensions entre les deux hommes au dernier Mondial.

Pas de tunique blanche pour White.