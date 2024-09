Le Barça va-t-il recruter un gardien pour remplacer Marc-André ter Stegen ?

Tout le monde veut prendre la place.

De retour en grâce cette saison sous les ordres d’Hansi Flick, le Barça a perdu son gardien ce week-end. Face à Villarreal, le capitaine barcelonais Marc-André ter Stegen s’est rompu le tendon rotulien du genou droit. Résultat, l’Allemand manquera le reste de l’exercice en cours.

La solution Iñaki Peña

De quoi faire naître la question de son éventuel remplacement immédiat par un gardien libre. Problème, hormis le vieillissant Keylor Navas (37 ans), peu d’options se présentent aux pensionnaires du Camp Nou, qui vont d’abord devoir composer avec leur jeune gardien Iñaki Peña. Problématique ? Pas pour Hansi Flick.

« Iñaki se porte très bien, il est très professionnel et s’est entraîné très dur, a-t-il assuré ce mardi en conférence de presse. Pour un deuxième gardien, c’est toujours difficile de rester concentré, mais il est prêt à jouer. Nous lui faisons confiance, nous verrons ce que nous ferons, nous en reparlerons plus tard. Nous avons aussi de très jeunes joueurs défensifs. Pour le moment, nous ne nous sentons pas sous pression et nous faisons confiance à Iñaki. »

Il reste toujours l’option Anthony Lopes.

