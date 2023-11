Haise, avant Arsenal : « Optimiser ce qu’on est capable de faire »

Il ne s’appelle pas Blaise mais il est à l’Haise.

Auteur d’un exploit retentissant lors du match aller face à Arsenal, Lens, qui croque à pleine dents dans cette campagne de Ligue des champions, aborde le retour, à Londres ce mercredi, sans complexe. De passage en conférence de presse ce mardi soir, Franck Haise l’a rappelé : « Les ambitions sont toujours les mêmes. […] Il faut hausser le niveau sur tous les aspects du jeu, pour se mettre au moins au niveau d’Arsenal, même s’il y a certains aspects sur lesquels on ne pourra pas. Mais sur d’autres, on peut peut-être optimiser ce qu’on est capable de faire. »

Pour y parvenir, l’entraîneur des Sang et Or a même livré sa recette : « Si on veut être au rendez-vous, on doit l’être avec nos principes, nos arguments, nos forces. À l’aller, on n’a pas complément maîtrisé, et logiquement parce que c’est Arsenal. On a posé des problèmes par notre animation défensive, par certaines situations offensives. Si on ne maîtrise pas tout demain et que ça y ressemble à la fin, je suis preneur. »

Le coefficient UEFA de l’Hexagone aussi.

