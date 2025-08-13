Habib Beye se réjouit de la direction prise par le mercato rennais

À Rennes, la vie est Beye.

Mahdi Camara n’est pas encore officiellement un joueur du Stade rennais, mais le milieu de terrain brestois est arrivé dans la capitale bretonne ce mercredi après-midi et devrait devenir la quatrième recrue estivale des Rouge et Noir. « On aura des renforts futurs », a glissé Habib Beye dans un sourire lors de la conférence de presse qui s’est tenue à 48 heures de Rennes-OM, comme rapporté par RMC.

Camara doit garnir un mercato rouge et noir centré sur des joueurs made in Ligue 1, après avoir déjà signé Valentin Rongier, Quentin Merlin et Przemysław Frankowski. De quoi tenter de faire oublier la piteuse 12e place de la saison passée et de permettre au club de retrouver le haut de tableau.

« L’Europe, ça va se chercher »

« On a la chance d’avoir un propriétaire qui permet à ce club d’être très équilibré, d’avoir une direction sportive qui va dans le sens des choix de l’entraîneur, s’est réjoui Beye. Aujourd’hui, il n’y a aucun joueur qui arrivera au Stade rennais s’il n’est pas souhaité par toute une direction et qu’il n’y a pas d’alignement. On est très content de ce qu’on fait. »

Alors, objectif Europe ou non ? « Cette pression, il faut l’accepter. Elle est inhérente à notre club et à la volonté de nos propriétaires de retrouver l’Europe le plus vite possible. Il faut être capable de l’assimiler et de s’adapter à cette nouvelle pression. Après, l’Europe ça ne se décrète pas. Ça va se chercher », a conclu le technicien rennais.

Au boulot.

Rennes grille la priorité à Nice pour un milieu de terrain