Przemysław Frankowski va tenter l'aventure bretonne

Comeback à la rennaise

La Turquie, c’était bien sur la carte postale. Sur le terrain, un peu moins. Six mois après avoir quitté la Ligue 1 pour Galatasaray contre un gros billet de 10 patates, Przemysław Frankowski (30 ans) refait ses valises en direction de Rennes, annonce L’Équipe ce vendredi.

Prêt de deux ans puis un contrat jusqu’en 2029

Le latéral droit polonais débarque en prêt pour deux saisons, avec une option d’achat comprise entre 5,5 et 6 millions d’euros. Un deal ficelé depuis plusieurs jours et qui débouchera ensuite sur deux années de contrat supplémentaires. Si tout se passe bien, l’ex-Lensois portera ensuite le maillot rouge et noir jusqu’en 2029. Une opération de longue durée, donc, à l’image de ses courses le long de la ligne.

Entre-temps, Lens a bien tenté un come-back, mais le plafond salarial a dit non. Le Paris FC a également tenté sa chance, mais s’est vite cassé les dents sur l’avance rennaise. Après Quentin Merlin à gauche, signé il y a quelques jours, Rennes récupère un piston expérimenté de plus, pour, cette fois, solidifier son aile droite.

Au nord, les corons. À l’ouest, les Bretons.

