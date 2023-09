Grégory Coupet critique l’état d’esprit des joueurs de l’OL

Une sortie digne d’Anthony Lopes.

Juste après la fin du piteux match nul entre l’Olympique lyonnais et Le Havre (0-0) ce dimanche soir, Grégory Coupet s’est exprimé sur la situation actuelle de son ancien club, via un communiqué. Et l’ancien gardien ne semble pas très satisfait de l’état d’esprit actuel des joueurs de l’OL. En réponse à une séquence vidéo de Prime Video, montrant Sonny Anderson rassemblant ses joueurs, celui qui a gardé les buts lyonnais de 1997 à 2008 a affiché ses sentiments quant à la motivation réelle du groupe : « Bien essayé Sonny, mais pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres, pour une institution qu’ils estiment… » Une réaction qui prouve le désarroi ressenti par de nombreux anciens Gones, de plus en plus partagé par les supporters.

Bien essayé Sonny mais pas sûr que tu t’adresses à une équipe de potes enclins à se battre les uns pour les autres pour une institution qu’ils estiment… https://t.co/AuVMWi8wZQ — Grégory Coupet (@CoupetCoupet) September 17, 2023

Jean-Michel Aulas n’est donc pas le seul à ne pas vouloir lâcher l’affaire.

