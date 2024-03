Grâce à un doublé de Désiré Doué, l’équipe de France U23 écarte la Côte d’Ivoire

France U23 3-2 Côte d’Ivoire U23

Buts : Doué (38e et 84e) et Odobert (72e) pour les Français // Traoré (47e) et Bamba (49e) pour les Ivoiriens

Heureusement que les Jeux olympiques ne commencent pas demain…

Pour le début de l’aventure qui va les mener jusqu’à Paris cet été, Thierry Henry et ses hommes ne se sont pas rassurés. Alors qu’ils devaient relever la tête après l’humiliation de novembre face à la Corée, les Bleuets ont longtemps été bousculés par une formation ivoirienne qui a parfaitement exploité ses failles défensives, notamment dans la profondeur, avant de s’en sortir grâce à ses individualités (3-2). S’ils ont bien ouvert le score par l’intermédiaire de Désiré Doué (1-0, 38e), sur une belle bévue de la défense des Éléphants, les Français ont surtout été pris par les vagues ivoiriennes qui ont sévi dans leur dos. De retour avec l’équipe de France, puisqu’il n’a plus l’âge d’évoluer avec les Bleuets, Lucas Chevalier a fait un bien fou aux siens en repoussant les tentatives adverses. Sauvé par son poteau peu après l’heure de jeu, il a retrouvé la baraka après avoir concédé deux buts coup sur coup au retour des vestiaires par Abdoulaye Traore (1-1, 47e) et Mohamed Bamba (1-2, 49e), abandonné par sa défense, complètement aux abois.

L’entrée de Rayan Cherki, d’abord absent du rassemblement, à 20 minutes du terme du match, a tout changé pour une équipe de France qui a retrouvé de l’allant grâce à l’apport du Lyonnais, auteur d’une passe décisive pour Wilson Odobert (2-2, 72e). Désiré Doué a ensuite régalé tout le public de Châteauroux d’un superbe but où il s’amène le ballon d’une aile de pigeon avant de conclure calmement devant le gardien (3-2, 84e). À l’issue du match, Thierry Henry n’a pas caché son agacement face à la prestation de ses joueurs, mais aussi et surtout sa propre prestation tactique et son manque d’ajustement, alors qu’il a tenu à souligner la qualité des entrées en jeu de Kiliann Sildillia et de Cherki. Devant un peu plus de 8 000 supporters venus la soutenir au stade Gaston-Petit, l’équipe de France olympique a donc commencé sa route vers Paris et les JO dans la difficulté, alors qu’elle aura l’occasion de se reprendre face aux États-Unis dès lundi soir. Ce sera sans Bradley Barcola, blessé à la cuisse gauche et sorti à la demi-heure de jeu, qui entame désormais une course contre la montre pour retrouver rapidement les terrains et participer aux quarts de finale de Ligue des champions avec le PSG face au Barça.

