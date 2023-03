Côte d'Ivoire : un tifo et un tuto marseillais

Mardi 21 mars dernier, en début d’après-midi. Quatre Marseillais prennent la pose avant que trois d’entre eux ne décollent en direction de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan. Dans les valises de Hamza, le capo des Winners, et de ses acolytes Yanis et Djamel, 35 années d’expertise en animation de tribune. Ils s’apprêtent en effet à exporter leur savoir-faire pour participer à la confection du premier tifo jamais observé en Côte d’Ivoire. Atterris à la nuit tombée, ils sont reçus par des membres des ultras ivoiriens, qui immortalisent la scène. Ils se dirigent vers leur hôtel, avant de prendre la route à l’aube.

Quatre bonnes heures de route vers le nord les séparent de Bouaké, deuxième ville la plus peuplée du pays avec son million d’habitants. Pas le temps de chômer pour les Winners : un « ouvrage herculéen » les attend, eux qui doivent former la toute première génération d’ultras locaux à la réalisation d’un tifo. Alors que des trombes d’eau se sont abattues sur la ville tout au long de ce mercredi après-midi, ils retrouvent plus de 400 bénévoles ayant répondu à l’appel diffusé sur les réseaux sociaux (quatre fois plus qu’espéré) pour prendre part à cet évènement. Suivant les préconisations de leurs trois invités, les supporters bouakéens apprennent à découper puis enrouler minutieusement 12 500 sets de table en quelques heures, à même le sol du Stade de la Paix de Bouaké. Entièrement rénovée pour passer d’une capacité de 25 000 à 40 000 spectateurs, l’enceinte inaugurée il y a moins d’un mois s’apprête à accueillir des matchs de la CAN prévue en janvier 2024.

L’arrivée des Phocéens et leur rencontre avec ces supporters et bénévoles passionnés parachèvent un travail entamé il y a de ça deux mois, avec la réalisation de maquettes par visioconférence entre Marseille et la Côte d’Ivoire. Une prise de contact qui est le fruit des efforts de Mamadou Konaté, alias KMAD, ivoirien installé à Marseille depuis 10 ans et supporter de toujours du club phocéen. Par l’intermédiaire d’un ami travaillant à la FIF, la Fédération ivoirienne, il fait venir le président Yacine Idriss Diallo au local des SW 87, rue Loubon. Mis au fait des pratiques marseillaises pour animer leur tribune, ce dernier invite un petit contingent à venir former les nouveaux ultras ivoiriens.

Les galères d’une première fois

Cet évènement constitue le premier avènement d’un rêve de longue date d’un noyau dur de passionnés s’étant « juré d’imposer la culture ultra en Côte d’Ivoire », comme ils l’expliquent sur leur compte Facebook. Le projet voit le jour en novembre 2017, alors que les Éléphants affrontent le Maroc dans un match décisif (et perdu 2-0 à Abidjan) pour la qualification au Mondial 2018. Les ultras ivoiriens débarquent sur les réseaux sociaux, où ils sont désormais suivis par plus de 500 000 aficionados, signe de l’engouement suscité. S’il a fallu tant d’années pour mener à bien ce projet, cela démontre la ténacité et la passion des ultras locaux, témoigne Yanis : « Ils ont un amour fou pour leur pays. On était sur le bord de la pelouse, à la fin du match une cinquantaine de supporters ont sauté sur le terrain pour aller prendre leurs idoles dans leurs bras. »

Qui dit première fois, dit également stress et galères. Jeudi midi, les trois compères accompagnés de 150 bénévoles se présentent au stade pour mettre en place le tifo, la veille du grand jour. Mais les autorités refusent d’en ouvrir les portes. Ils patienteront tous de longues heures, de 12 à 18 heures, sous le cagnard. « Les forces de l’ordre étaient assez énervées, pas trop dispos pour discuter. Elles avaient peur que des gens restent cachés dans les toilettes pour assister au match le lendemain », contextualise Yanis, rappelant qu’était testé le dispositif de sécurité pour la prochaine CAN. Le mot magique viendra finalement de la FIF, après des négociations avec les autorités.

Ils sont vraiment très chauds, ils veulent même déjà faire une animation en 3D pour l’ouverture de la CAN. Yanis

« On leur a montré comment utiliser le plan du stade pour mettre en place le tifo, en commençant d’en bas pour remonter », détaille celui qui se fait aussi appeler Sharawy. « On les a laissés faire ensuite, et ils ont fini seuls. En moins de 24 heures ils ont su faire un tifo par eux-mêmes », se félicite-t-il. Objectif, que les ultras ivoiriens puissent animer leur tribune en toute autonomie dans le futur, pour faire de chaque match des Éléphants un spectacle sur comme en dehors de la pelouse d’ici moins d’un an. « Je suis confiant sur la possibilité pour eux de faire des tifos à chaque match lors de la CAN, s’enthousiasme le Winner. Ils sont vraiment très chauds, ils veulent même déjà faire une animation en 3D pour l’ouverture de la CAN. S’ils obtiennent les autorisations de la FIF, ils sont partants pour faire des choses immenses ! »

Vendredi en fin d’après-midi, le spectacle commence donc avant même le coup d’envoi, au Stade de la Paix de Bouaké. Cette première fois fut belle, mais perfectible. « Le stade n’était pas plein, par manque d’organisation, et parce que le prix des places est élevé pour un pays très pauvre », constate Yanis. En bon professeur, il tire des enseignements pour ses élèves : « La prochaine fois, il faudrait remplir le stade quelques heures avant, vendre en priorité les places de la tribune où l’animation est prévue. » Sur 12 000 places dans le virage, près de 9000 étaient occupées, dont plus de 400 par les bénévoles, invités au match par la fédération. « Vous avez été formidable », se congratulent les ultras ivoiriens sur les réseaux sociaux. « Aucune œuvre humaine n’est parfaite. On corrigera les imperfections à l’avenir afin de réaliser quelque chose de plus potable », promettent-ils. Une sévérité qui démontre une belle ambition de développer le supporterisme dans le pays de Didier Drogba, qui compte deux clubs de supporters de l’OM dans sa capitale. Une magnifique expérience aux yeux de Yanis et ses potes, tous surpris quand le président des South Winners Dany les a envoyés en mission plus de 4000 kilomètres au sud, visiter des supporters « ausii passionnés que nous, voire plus ». Des fadas qui méritent tout le crédit de cette petite prouesse : « Ce premier tifo, c’est le tifo du peuple ivoirien. »

On était au match de l'environnement qui a duré ... douze heures