Globe Soccer Awards : Erling Haaland élu joueur de l’année, Ronaldo s’inscrit au palmarès

Trop de trophées tuent le trophée.

Privé d’un trophée individuel ultime par Lionel Messi lors du Ballon d’or et du gala The Best notamment, Erling Haaland a raflé le titre de meilleur joueur de l’année 2023 aux Globe Soccer Awards, dont la cérémonie se tenait à Dubaï, aux Émirats arabes unis, ce vendredi. Le cyborg norvégien a notamment devancé Victor Osimhen et Jude Bellingham au classement.

🏆 Congratulations to ERLING HAALAND on winning the 2023 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST MEN’S PLAYER 👏@ErlingHaaland pic.twitter.com/nn7TM6CjLn — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 19, 2024

Dans le même temps, Cristiano Ronaldo, également présent, a lui été doublement récompensé puisqu’il repart avec le trophée de meilleur joueur évoluant au Moyen-Orient, ainsi que le Maradona Award, qui sacre le meilleur buteur sur l’année civile (CR7 cumulant à 54).

De son temps, Maradona aurait sans doute refusé d’être cité à Dubaï.

De Bruyne, retour royal