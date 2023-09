Gigot : « Je pense qu’on a manqué un peu de couilles »

Elles étaient encore aux vestiaires.

Dominés durant la quasi-totalité de ce Classique largement remporté par les Parisiens (4-0), les Marseillais ont baissé la tête et sont rentrés aux vestiaires sans faire de bruit ce dimanche soir. Agacé, Samuel Gigot a tout de même laissé évacuer son agacement au micro de Prime Vidéo à la fin de la partie : « C’était très compliqué. On encaisse le premier but très tôt. Avec le deuxième but un peu chanceux, le plan qu’on avait mis en place pour ce match-là est vite tombé à l’eau. Ensuite, quand on joue un Classique avec aussi peu d’envie, ça n’est pas possible. Faut plus leur rentrer dedans. Là, on les a trop respectés. C’est sûr que ce sont des bons joueurs, mais quand vous les laissez jouer, c’est sûr que vous allez dire : “Ah ils sont beaux, c’est magnifique.” Je pense qu’on a manqué un peu de couilles ce soir. On va rester ensemble, c’est une période difficile. On va se relever et on les attendra au retour comme il faut. »

Les termes.