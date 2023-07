Gerard Piqué charge l’Arabie saoudite et son argent

Jamais à court de contradiction.

Retraité depuis novembre dernier, Gerard Piqué n’est pas sorti de l’actualité pour autant. Comme à son habitude sur le terrain, l’Espagnol a évidemment un avis sur tout ce qui touche au monde du football – et pas que. Au cours d’un entretien accordé à la Cadena Ser, l’ancien défenseur central du FC Barcelone a été interrogé sur l’exode de joueurs en partance vers le championnat saoudien. « Ils ne m’ont pas appelé en Arabie (saoudite), et je n’y serais pas allé non plus. J’ai toujours dit que le club de ma vie était le Barça et que j’allais ensuite prendre ma retraite. C’était très clair pour moi, le football était lié au Barça », a-t-il sobrement commencé.

Celui qui est à l’origine de la Kings League, compétition dont l’objectif est de révolutionner le football, n’a pas pu garder la langue dans sa poche. « Faire des choses pour l’argent n’est pas ma façon de voir les choses. Ils investissent, je comprends qu’ils investissent aussi dans leur image. Le monde du football est en train de changer », estime le champion du monde 2010. La retraite doit lui faire perdre la mémoire puisqu’il semble oublier que ses nombreux projets, parmi lesquels la refonte de la Coupe Davis, sont dictés par le gain financier. C’est le même Gerard Piqué qui avait fait tout son possible pour délocaliser la Supercoupe d’Espagne… en Arabie saoudite.

Démagogie quand tu nous tiens.

