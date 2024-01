Gérard Lopez dément vouloir vendre les Girondins de Bordeaux

En même temps, qui voudrait racheter ce bourbier ?

Samedi soir, le journal Sud Ouest affirmait que Gérard Lopez, le fameux propriétaire des Girondins de Bordeaux, était prêt à vendre le club. Au lendemain de cette information, l’institution bordelaise et l’homme d’affaire hispano-luxembourgeois ont tenu à démentir « formellement avoir l’intention de céder entièrement le club ». Depuis quelques mois, Lopez cherche des investisseurs extérieurs afin d’en faire des actionnaires minoritaires et l’a réaffirmé ce dimanche : « Des discussions sont en cours avec plusieurs investisseurs potentiels autour du projet de cession d’une participation dans le club, avec pour but de donner de nouveaux moyens pour poursuivre le projet de redressement des Girondins ».

COMMUNIQUE DU CLUB Contrairement a ce qui a été publié par le journal Sud Ouest, @gerard_lopez_ dément formellement avoir l’intention de céder entièrement le club. Comme indiqué ces derniers mois, des discussions sont en cours avec plusieurs investisseurs potentiels autour du… pic.twitter.com/uINZIXfvkN — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) January 21, 2024

« Dans le cadre de ces discussions a été évoquée la possibilité d’une cession d’une part de 60% du capital du club, Gérard Lopez restant actionnaire à 40% et gestionnaire du club, sans que ce scénario ne soit privilégié », précise également le communiqué. On y apprend aussi que « Gérard Lopez avait reçu une offre de rachat de 100% du capital » l’été dernier, mais qu’il l’a refusé. « Le scénario d’une prise de participation minoritaire est le scénario privilégié et en aucun cas Gérard Lopez n’abandonnera le club », conclut le communiqué.

Abandonner un club, ce n’est pas son style.

