Gérard Lopez est prêt à vendre les Girondins de Bordeaux

Alerte à la bombe à Bordeaux !

Ce samedi, les Girondins de Bordeaux ont été éliminés de la Coupe de France, à domicile face à Nice (2-3), dès les seizièmes de finale. Un résultat qui ne doit pas encourager Gérard Lopez à investir de nouveau dans le club. D’après les informations de Sud Ouest, l’homme d’affaires est en pourparlers avec des fonds d’investissement pour une entrée à hauteur de 25% des parts afin d’être dans les clous du projet présenté à la DNCG. Depuis septembre dernier, Gérard Lopez n’a réussi à tomber d’accord avec aucun des quatre interlocuteurs différents.

Selon le quotidien local, le président des Girondins n’exclut désormais plus de céder entièrement le club. Une source proche indique que tout est possible, à savoir « un prêt, un investissement minoritaire… ou majoritaire ». Ainsi, Gérard Lopez songe, pour la première fois depuis son arrivée en 2021, à une vente en totalité. Malgré la relégation en Ligue 2 et les nombreux passages devant le gendarme financer, l’homme d’affaires hispano-luxembourgeois s’y était toujours refusé. Il confiait d’ailleurs au micro de France Bleu Gironde, en juillet dernier, avoir refusé deux offres de rachat de l’intégralité des parts.

Depuis, Jérémy Livolant a été la recrue phare, ça fait effectivement réfléchir à deux fois.

