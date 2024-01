Gennaro Gattuso : « Peut-être que je n’ai pas été assez bon »

À Marseille, 2024 ressemble déjà à 2023.

Rejoint par Strasbourg en toute fin de match ce vendredi au Vélodrome (1-1), l’OM a commencé sa seconde partie de championnat par un (très) décevant match nul. Ce n’est pas la première fois cette saison que Marseille lâche de précieux points dans les ultimes instants d’une rencontre, et Gennaro Gattuso s’est désigné comme le principal responsable de cette fâcheuse tendance : « C’est ma faute. Peut-être que je n’ai pas été assez bon. Ça m’énerve évidemment. La deuxième mi-temps, on a trop défendu et on l’a payé à la 92e minute. Il y a quelque chose que je n’ai pas encore réussi à changer », a-t-il estimé en conférence de presse.

Malgré les nombreuses absences qui plombent son groupe, le technicien italien n’a pas voulu utiliser cet argument comme excuse aux difficultés de son équipe : « Je pense que ce serait trop facile de me dédouaner en disant qu’il manque des joueurs. Dans le foot moderne, ces cinq changements peuvent faire la différence. » À propos d’absence, Geoffrey Kondogbia est sorti sur blessure, alors qu’il était déjà touché cette semaine. « Il a pris un coup à l’entraînement jeudi, ce vendredi matin, on a fait le point et c’était plus non que oui pour qu’il joue le match, mais il a serré les dents. On a parlé avec les médecins après la rencontre, il a ressenti une gêne aux ischio-jambiers, et on fera le point », a commenté Gattuso.

Gattuso va peut-être devoir entrer pour dépanner au milieu.

